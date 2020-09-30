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Камалия победила коронавирус и рассказала о состоянии близких

14:31 30 сентября 2020
Камалия

Певица Камалия, которая вместе с мужем, детьми, их двумя нянями и своей мамой заболели коронавирусом, похвасталась негативным результатом ПЦР-теста на коронавирус. На странице в Instagram она рассказала о своем самочувствии и состоянии близких.

Дочки певицы Арабелла и Мирабелла уже полностью здоровы, на следующей неделе они отправятся в школу. Сама Камалия на 22 день болезни чувствует себя гораздо лучше, но еще продолжает лечение, поскольку сохраняется кашель.

Муж певицы Захур гораздо тяжелее переносит болезнь. Ему еще не удалось победить COVID-19. Его тест остается положительным.

Ранее Камалия рассказывала, что у Захура было воспаление легких с большой долей поражения. Все члены семейства лечились дома, но под наблюдением медиков из Александровской больницы. Певица подробно рассказывала в сети о симптомах и лечении.

Фото Instagram.com/kamaliyaofficial

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