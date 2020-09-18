«Все олигархи там лечатся»: больная коронавирусом Камалия показала фото из больницы

Певица Камалия, которая вместе с мамой, мужем, детьми и двумя нянями заболели коронавирусом, рассказала, как они переносят болезнь и показала фото из Александровской больницы в Киеве. Певица отметила, что тяжелее всех COVID-19 переносит ее мама Инна, у нее диагностировали пневмонию. Также воспаление легких выявили у мужа артистки Захура. Дочки переносят болезнь в легкой форме, у них проявился только легкий кашель, а ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Непросто пришлось и самой Камалии.

«Болит все тело, будто ударяет током, словно с тебя вытаскивают все вены и сухожилия, выкручивает мышцы. Лежать, сидеть, ходить — все больно», — поделилась Камалия.

Она говорит, что все семейство проходит лечение дома, но под контролем медиков Александровской больницы, к которым они обратились за помощью.

«Мой муж — достаточно скептичен. В параллели с украинскими врачами Захур проконсультировался со специалистами из Нью-Йорка, Лондона, Пакистана, Москвы. Зато теперь с уверенностью говорит, что в Украине лечение назначают правильно!», — сообщила Камалия в Instagram и поблагодарила украинских медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Кстати, все наши олигархи там и лечатся. А про их уровень я уже написала. С нашей страховкой мы бы смогли лечиться хоть в Швейцарии, Англии, Германии или где бы ни захотели. И самолёт для эвакуации бы за нами прислали бы. Мы горды, что именно такое решение приняли, а пусть вам будет анекдот!!!», — добавила певица в комментарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коронавирус подхватили многие звезды шоу-бизнеса. Владимир Остапчук из-за болезни перенес свадьбу. Оля Фреймут и Дарья Петрожицкая были вынуждены из-за «короны» пропустить эфиры «Танців з зірками».

Телеведущая Маричка Падалко рассказала в интервью «ФАКТАМ», как перенесла COVID-19.

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