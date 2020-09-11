Камалия и ее семья заболели коронавирусом

Новой жертвой коварного коронавируса, который уже подхватили многие звезды шоу-бизнеса, стала семья певицы Камалии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже — стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья», — написала Камалия.

В своем посте они призывает всех не относиться к вирусу беспечно. Камалия подчеркивает, что медлить с лечением не стоит, ведь, когда болезнь набирает обороты, может оказаться слишком поздно.

«Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают её вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление — и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других. Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьёзными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!», — пожелала певица.

Напомним, «корону» подхватили телеведущие Оля Фреймут, Маричка Падалко, Неля Шовкопляс, актриса Дарья Петрожицкая, певец Никита Ломакин, звезда «Квартала» Елена Кравец.

Телеведущий Владимир Остапчук с девушкой из-за коронавируса перенесли свадьбу. Вова лечит воспаление легких дома.

Ведущая ТСН Маричка Падалко в интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, как протекала у нее болезнь и как она восстанавливалась после COVID.

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