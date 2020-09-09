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Шоу-бизнес

У Остапчука с третьего раза подтвердился COVID-19 — свадьбу отменили

14:02 9 сентября 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

У телеведущего Владимира Остапчука, у которого заподозрили коронавирус, таки диагностировали COVID-19. Тест ПЦР показал положительный результат только с третьего раза. Ведущий шоу «Маска» на канале «Украина» почувствовал первые симптомы в пятницу, 4 сентября. Из-за болезни он отменил выступление на своем стендап-вечере, чтобы, в первую очередь, не подвергать опасности зрителей.

Они с невестой Кристиной Горняк сразу же отправились сдавать тест. Первый показал отрицательный результат. Позитивный результат Владимир, у которого развилось воспаление легких, получил только после третьего ПЦР-тестирования во вторник, 8 сентября. У Кристины результат теста на COVID отрицательный.

У невесты Остапчука болезнь протекает в легкой форме. Из симптомов — першение в горле и отсутствие обоняния. Пара с пятницы находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей и выполняет все предписанные медицинские рекомендации.

Из-за болезни Владимир и Кристина перенесли свадьбу, подготовка к которой шла полным ходом.

«Сейчас свадьбы не будет… Мы переносим дату и очень ждём. Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает „конец“. Стало жутко обидно, что вот как и почему я. Был уже спланирован девичник, вот прям послезавтра мы должны были ехать с моими подругами, у Вовы был спланирован мальчишник… Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованы сюрпризы для любимого на свадьбу и тут все перевернулось в другую сторону», — рассказала Кристина в Instagram.

Ранее молодая жена Виктора Павлика сообщила, что они отменили свадьбу.

Коронавирус подкосил многих звезд шоу-бизнеса. В интервью «ФАКТАМ» телеведущая Маричка Падалко рассказала, как поборола болезнь.

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