«Возвращаюсь в жизнь»: участница «Танців з зірками» Дарья Петрожицая избавилась от коронавируса

Известная актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая, подхватившая коронавирус, порадовала поклонников хорошей новостью. Она избавилась от коварного коронавируса, из-за которого пропустила первый эфир, а во втором и третьем была вынуждена танцевать то на парковке, то в парке. На своей странице в Instagram Дарья сообщила, что получила негативный тест на COVID-19 и теперь с удовольствием возвращается к работе и на паркет.

«Тест отрицательный, я здорова!!! Я не верила в #covid, но весь весенний карантин строго просидела дома (кроме эфира в @goloskrainy_official). А он есть. очень похож на тяжелый грипп, но ещё тяжелей. у меня было так, но у всех он проходит по-разному #берегитесебя !!! это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья! Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу», — сообщила Дарья.

Напомним, вальс Дарьи в третьем эфире шоу не особо впечатлил самую строгую судью проекта, балерину Екатерину Кухар. В комментарии она отметила, если актриса не вернется на паркет, то может быть дисквалифицирована.

«Время появиться на паркете, иначе будет техническая дисквалификация», -предупредила Екатерина Кухар.

Напомним, телеведущая Оля Фреймут из-за коронавируса пропустила два прямых эфира «Танців». В третьем выпуске она впервые вышла на паркет и устроила перепалку с судьей Екатериной Кухар из-за низких оценок. Шоу покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

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