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Шоу-бизнес

«Папа юморист – горе в семье»: Юрий Ткач поиздевался над дочкой

9:04 30 декабря 2020
Юрий Ткач

Украинский актер и комик Юрий Ткач подшутил над 6-летней дочкой Елизаветой, советуя девочке, как лучше красить губы.

Небольшой видео он выложил в своем Instagram. «Такая же закономерность у всех девушек?» — так прокомментировал Юрий Ткач ролик, на котором его дочка красит губы, а он ей советует шире открывать глаза — мол, так получится значительно лучше.

Фолловеры оценили «шутку юмора», а один из комментаторов заметил, что папа юморист — горе в семье.

Зрителям Юрий Ткач известен, в частности, ролями в ситикомах «Країна У» та «Одного разу під Полтавою». В 2017 году комик принимал участие в телепроекте «Танці з зірками», в 2018 году — стал судьей в четвертом сезоне «Лиги смеха», а в 2019 году был в жюри шоу «Рассмеши комика. Дети», заменив Владимира Зеленского, в то время баллотировавшегося на пост президента Украины.

Недавно Юрий Ткач повеселил фолловеров фото, на котором он втянул живот, показывая прекрасную физическую форму перед Новым годом. Однако ехидные комментаторы, обратили внимание не на его пресс, а на «сиськи».

Фото Юрия Ткача из социальных сетей.

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