Поднимал руку: беременная жена Андрея Джеджулы после семейного скандала оказалась в больнице

Беременная жена шоумена Андрея Джеджулы, попавшего в скандал из-за парковки, шокировала рассказом о жестокости мужа. Из-за семейного скандала и стресса Юлия, которая находится на седьмом месяце беременности, оказалась в больнице с угрозой преждевременных родов. Женщина опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, почему оказалась под капельницей.

«Спасибо огромное, за вашу мощнейшую поддержку, мне ее не хватало последних 7 месяцев и я рада, что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду … Спрашивали меня, он дева, мстить будет? Конечно будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила, мне все равно, пусть поливает и утонет в своей лжи!!!

Для меня сейчас самое главное здоровье моей девочки, которое он вчера подпортил. О себе молчу! Анализы пока не очень, боли не прошли, но сказали, можно исправить. Малыш весит уже 2100 и я даже увидела лицо", — рассказала Юлия.

Позже Юлия вышла в прямой эфир из больницы и рассказала, что в последнее время ее семейная жизнь дала трещину. Якобы Андрей не заботился о ней, вел себя грубо и даже поднимал руку.

Пока Юлия находится в больнице, он не поинтересовался ее состоянием, не звонил.

«Это делают абсолютно другие люди. Дочь сбросила мне деньги на карту на больницу и лекарства. Друзья приносят лекарства и продукты», — рассказала Юлия и добавила, что врачам удалось стабилизировать ее состояние и скоро выпишут домой. Однако, куда возвращаться, она не знает.

Андрей отреагировал на обвинения супруги в сети. Он назвал слова Юлии ложью и заверил, что обеспечивает жену всем необходимым.

Напомним, Джеджула и Юлия Леус развелись спустя два года после свадьбы. Тогда причиной конфликта стали отношения Андрея с дочерью Юлии от первого брака. Но через 49 дней после развода пара снова расписалась. Но, похоже, браку это не помогло.

У Джеджулы есть сын от отношений с Сантой Димопулос. Расставалась пара со скандалами и взаимными обвинениями. В последнее время они нашли общий язык ради сына.

Ранее жена артиста Олега Кензова рассказала о побоях и жестокости мужа.

544

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter