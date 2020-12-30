28.09 / 28.34 34.11 / 34.64
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Поднимал руку: беременная жена Андрея Джеджулы после семейного скандала оказалась в больнице

13:13 30 декабря 2020
Андрей Джеджула

Беременная жена шоумена Андрея Джеджулы, попавшего в скандал из-за парковки, шокировала рассказом о жестокости мужа. Из-за семейного скандала и стресса Юлия, которая находится на седьмом месяце беременности, оказалась в больнице с угрозой преждевременных родов. Женщина опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, почему оказалась под капельницей.

«Спасибо огромное, за вашу мощнейшую поддержку, мне ее не хватало последних 7 месяцев и я рада, что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду … Спрашивали меня, он дева, мстить будет? Конечно будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила, мне все равно, пусть поливает и утонет в своей лжи!!!

Для меня сейчас самое главное здоровье моей девочки, которое он вчера подпортил. О себе молчу! Анализы пока не очень, боли не прошли, но сказали, можно исправить. Малыш весит уже 2100 и я даже увидела лицо", — рассказала Юлия.

Позже Юлия вышла в прямой эфир из больницы и рассказала, что в последнее время ее семейная жизнь дала трещину. Якобы Андрей не заботился о ней, вел себя грубо и даже поднимал руку.

Пока Юлия находится в больнице, он не поинтересовался ее состоянием, не звонил.

«Это делают абсолютно другие люди. Дочь сбросила мне деньги на карту на больницу и лекарства. Друзья приносят лекарства и продукты», — рассказала Юлия и добавила, что врачам удалось стабилизировать ее состояние и скоро выпишут домой. Однако, куда возвращаться, она не знает.

Андрей отреагировал на обвинения супруги в сети. Он назвал слова Юлии ложью и заверил, что обеспечивает жену всем необходимым.

Напомним, Джеджула и Юлия Леус развелись спустя два года после свадьбы. Тогда причиной конфликта стали отношения Андрея с дочерью Юлии от первого брака. Но через 49 дней после развода пара снова расписалась. Но, похоже, браку это не помогло.

У Джеджулы есть сын от отношений с Сантой Димопулос. Расставалась пара со скандалами и взаимными обвинениями. В последнее время они нашли общий язык ради сына.

Ранее жена артиста Олега Кензова рассказала о побоях и жестокости мужа.

544

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

кернес

Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

Андрей Джеджула

Поднимал руку: беременная жена Андрея Джеджулы после семейного скандала оказалась в больнице

Национальная полиция

Отставка Владимира Зеленского из полиции стала «событием»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер