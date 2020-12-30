Испугались, чтоб не опозорил: Малахов рассказал историю о своем «засекреченном» сыне

Известный телеведущий Андрей Малахов, который не стремиться «выводить в люди» своего маленького сына Сашу, рассказал о курьезном случае, который произошел на «антиковидной» елке.

Так, в шоу «Алена, блин!» ведущая назвала Андрея Малахова «одним из самых закрытых людей» и заметила, что он никогда не показывает своего сына, которому исполнилось уже три года…

«А что изменится у людей, если они увидят моего сына? Или мне нужно в Инстаграм… Вот у меня Саша сидит и кушает вот это… Или он одет в это… А вот мои завтраки… Кому это интересно? Займитесь делом, друзья мои, книжку прочитайте, сериал посмотрите…» — говорит Малахов.

Впрочем, он немного «приоткрыл завесу секретности», рассказав, что его сын «очень смешной, с хорошим чувством юмора».

«Мы были на „антиковидной елке“. Чтобы ты понимала, это — пять детей, родители в масках… Дед Мороз спрашивает, мол, дети, а что вы приготовили? А мы и не собирались идти на эту елку… А потом подумали, что ему уже три года, пусть сходит. Так что мы вообще не готовились. Вышла какая-то девочка, прочла стихотворение. „Кто еще?“ — спрашивает Дед Мороз. „Я“, — говорит Саша и идет к елке. А я думаю, что он будет рассказывать, чтобы меня сейчас не опозорил…» — вспоминает Малахов

Его сын сказал, что будет петь и вышел к елке с пластиковым стаканом воды в руках. Мальчик выпил воду, поставил стакан и запел: «Не кочегары мы не плотники…»

«Не знаю почему, но любовь к строительным профессиям и людям труда у него своеобразная. Он знает всех строителей во дворе, всех дворников, как их зовут», — добавил телеведущий.

Ранее Андрей Малахов рассказал, почему обиделся на певицу Наташу Королеву в ситуации с изменой ее супруга Тарзана.

Фото Андрея Малахова из соцсетей.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter