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Шоу-бизнес

Звезда "Крепостной" рассказала, почему ее заменили в третьем сезоне сериала

18:17 30 декабря 2020
Катерина Ковальчук

Украинская актриса Екатерина Ковальчук, создавшая образ «Крепостной» Кати Вербицкой в одноименном телесериале, рассказала о своем отношении к тому, что в третьем сезоне ее заменила российская актриса Соня Присс.

В своем Instagram Ковальчук опровергла сразу несколько популярных в сети версий — что сама отказалась от съемок, и что причиной ее ухода стали якобы съемки в аннексированном Крыму.

«Я не отказывалась от съемок, наоборот, очень хотела подарить вам продолжение истории Катерины. Но, помимо моего желания, есть много других факторов, которые воспрепятствовали этому. К моему большому сожалению, к такому результату привела недоговорённость сторон, а не моё личное нежелание», — объяснила популярная актриса.

Напомним, после съемок сериала «Гусар» с участием Ковальчук и шоумена Гарика Харламова в сети заговорили об их реальном романе.

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