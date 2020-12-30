Бывший не дает "добро": у Гагариной после развода возникли проблемы с дочерью

Популярная российская певица Полина Гагарина, на днях оформившая развод с мужем Дмитрием Исхаковым, столкнулась с неожиданной проблемой — бывший супруг добился запрета на вывоз за границу их совместной дочери Мии в другую страну. Тем самым он сорвал отдых Полины с детьми на острове Занзибар.

Как сообщает СтарХит, новость вызвала очень бурную реакцию у фанатов певицы, ведь ранее и Исхаков, и Гагарина заявляли, что расстались без претензий друг к другу.

Мужчина оправдывает свои действия интересами ребенка.

«Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Текущая обстановка с пандемией также совершенно не в пользу далеких поездок», — заявил Исхаков, отметив также, что его никто не поставил в известность о запланированной поездке.

Кроме того, по сведению мужчины, в поездке Полина будет сопровождать некий мужчина, статус которого Исхакову «совершенно не ясен».

Полина и Дмитрий поженились в 2014 году, пара воспитывает общую дочь Мию и сына Полины от первого брака — Андрея.

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