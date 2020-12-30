"Болит адски": Регина Тодоренко срочно госпитализирована на Бали

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая отправилась с семьей на Бали, экстренно госпитализировали на Бали с травмой ноги.

В сторис Instagram она рассказала, что разрезала ногу на рифе, катаясь на серфе.

«Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — сообщила она на видео.

По словам Регины, как ни странно, но «адскую боль» она почувствовала только через два часа после удара.

В кадр, опубликованный на странице Тодоренко, попал и супруг теледивы — Влад Топалов.

Напомним, в конце октября в результате нападения акул в египетском Шарм-эль-Шейхе 12-летний мальчик из Украины лишился руки.

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