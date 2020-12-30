Тарзан в маске с "усами Дали" заставил Наташу Королеву открыть рот
Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) повеселили своих поклонников предновогодним фото, на котором стриптизер примерил образ… Сальвадора Дали, надев на лицо стильную защитную маску.
В кадр попала и Наташа, которая открыла рот то ли от удивления, то ли от восторга.
Снимок опубликован с хештегом #тарзанкараокепати.
Напомним, на днях Глушко и Королёва выпустили совместный трек, демонстрирующий их примирение.
В свою очередь экс-любовница Глушко Анастасия Шульженко внезапно опубликовала откровенное фото.144
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