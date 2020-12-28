Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Любовница Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко сделала откровенное признание своим подписчикам — оказывается, она уже давно страдает бессонницей, поэтому в последнее время устраивает ночные чаты в Instagram.

Так, в последнем она готовила с подключившимися свое любимое блюдо — «Селедку под шубой».

«И вот я думаю, может сделать это прекрасной, доброй традицией выходить каждую ночь в прямой эфир? Как думаете?», — задает она вопрос в Instagram.

Примечательно, что иллюстрацией к посту стало полуобнаженное фото Шульженко, которое тут же вызвало волну восторгов.

Напомним, в сентябре 27-летняя Анастасия впервые подтвердила, что действительно состояла в интимных отношениях с Тарзаном, и что в последний раз они виделись с ним 19 августа.

Фото Instagram Анастасии Шульженко

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