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Шоу-бизнес

«Почему эти вечные обиды?» Показавшая яркий кадр Гузеева сорвалась на читателя из-за нытья

10:25 31 декабря 2020
Скрин видео

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева снова ответила одному из «нытиков», которому не понравился ее яркий праздничный образ на съемках «Новогоднего огонька».

По ее словам, эти кадры снимают для всех, и показательная «крутизна» тут не при чем.

«Почему эта вечная обида и претензии?», — задала раздраженный вопрос Гузеева.

Напомним, что самым активным критиком популярной телепрограммы Гузеевой остается шоумен Гарик Харламов.

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