«Надеемся, что это Анна»: Ризатдинова и Мельник добавили интриги в слух о своем романе

Гимнастка Анна Ризатдинова выложила в сеть свежее фото с сыном, отцом которого является беглый нардеп Александр Онищенко, и призналась, что в 2021 году хочет построить семью.

Анна опубликовала в Instagram фото из Буковеля. Спортсменка стоит на лыжах, рядом ее сын Роман. Она предложила фолловерам продолжить фразу: «В 2021 я хочу…» И тут же добавила, что она будет первой: «Я первая! В 2021 я хочу построить семью».

В то же время футболист Сергей Мельник, который танцевал в паре с Ризатдиновой на шоу «Танці з зірками», заинтриговал всех романтическим фото, выложенным в соцсети без всяких комментариев. Конечно же, под этим постом фолловеры начали вовсю строить догадки, кто же вместе с Мельником на фото, и вспоминали об Анне.

Роман Мельникова и Ризатдиновой «закрутился» на съемках шоу. Анна рассказывала, что у них были «два очень страстных танца», правда, утверждала, что «романтика была спортивной», поскольку они с футболистом «специфические спортивные люди»: «Да, был кофе на тренировке, подарки, но я не хочу сейчас очень так громко кричать о своем счастье, потому что оно любит тишину».

Напомним, что телеведущая Катя Осадчая едва не довела до нервного срыва Романа Мельника, интересуясь его сексуальной ориентацией. Спортсмен заявлял, что «понимает всех мужчин, которые хоть немного следят за собой или выглядят нормально или их показывают по телевизору»: «Вокруг них какой-то ореол неправильных… Я понимаю, но мне нравятся девушки! Я думаю, что на этом проекте мы об этом уже заявили и уже однозначно».

Фото Анны Ризатдиновой из соцсетей.

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