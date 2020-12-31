28.17 / 28.51 34.21 / 34.90
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Ангел-хранитель": жена Виктора Павлика трогательно поздравила его с 55-летием

18:04 31 декабря 2020
Виктор Павлик

Четвертая жена Виктора Павлика в Instagram поздравила мужа с юбилеем.

Екатерина опубликовала свадебное фото со словами: «Любимый! Сегодня 55! Я всегда рядом, твой ангел-хранитель, как на этой фотографии».

Кроме того, молодая женщина показала, как утром поздравляла мужа. Екатерина заказала огромные черно-золотистые шарики и шары в виде цифр 55.

Жена также порадовала Павлика видео с поздравлениями от его друзей. Музыкант очень растрогался.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова зарегистрировали брак 29 мая 2020 года. Несмотря на это радостное событие, Екатерина считает уходящий год трудным для их семьи. Самым тяжелым был уход из жизни младшего сына певца 21-летнего Павла.

Фото Instagram/repyahovakate, Instagram/viktorpavlik

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
семья Ротару

Удивила одна деталь: невестка Софии Ротару сняла семейное застолье с певицей

Оксана Марченко

Оксана Марченко устроила «микростриптиз»

Регина Тодоренко

Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Андрей Малахов в эфире

«А почему Алла обиделась на Филиппа?» Малахов прокомментировал бойкот от Пугачевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер