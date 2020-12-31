"Ангел-хранитель": жена Виктора Павлика трогательно поздравила его с 55-летием

Четвертая жена Виктора Павлика в Instagram поздравила мужа с юбилеем.

Екатерина опубликовала свадебное фото со словами: «Любимый! Сегодня 55! Я всегда рядом, твой ангел-хранитель, как на этой фотографии».

Кроме того, молодая женщина показала, как утром поздравляла мужа. Екатерина заказала огромные черно-золотистые шарики и шары в виде цифр 55.

Жена также порадовала Павлика видео с поздравлениями от его друзей. Музыкант очень растрогался.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова зарегистрировали брак 29 мая 2020 года. Несмотря на это радостное событие, Екатерина считает уходящий год трудным для их семьи. Самым тяжелым был уход из жизни младшего сына певца 21-летнего Павла.

Фото Instagram/repyahovakate, Instagram/viktorpavlik

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