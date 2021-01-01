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Шоу-бизнес

Юрий Дудь удивил владением украинским языком

9:39 1 января 2021
Дудь

Российский журналист Юрий Дудь неплохо владеет украинским языком. В фильме о тревел-блогере и телеведущем Антоне Птушкине Дудь продемонстрировал свое умение.

Это отметил блогер Руслан Огородник.

«Тот странный момент, когда топовый российский видеоблогер бегло говорит по-украински лучше, чем ты сам», — написал Огородник после интервью телеведущего Антона Птушкина Дудю.

В фильме российский журналист Юрий Дудь и украинский тревел-блогер и телеведущий Антон Птушкин встречают в Турции украинского путешественника из Запорожья, который прошел 540 километров.

Мужчина говорит, что защитил диссертацию и взял творческий отпуск, чтобы не выгореть. Рассказывая свою историю, он принципиально старается говорить по-украински, при этом, к сожалению, делает скверные ошибки.

Например, житель Запорожья назвал «живописный вид» «живописним світоглядом», в некоторых словах он неправильно ставит ударения.

Антон Птушкин родом из Луганска и он обращается к своему собеседнику по-русски. А вот гражданин России Юрий Дудь старается говорить по-украински — задает несколько вопросов, шутит на украинском и при этом в его речи нет никакого акцента.

Юрий Дудь — украинец по происхождению, который с 1990 года, с 4-летнего возраста, живет в России. Он называет себя украинцем по происхождению и россиянином — по самоощущению.

Дудь окончил факультет журналистики МГУ. В феврале 2017 года запустил в YouTube шоу «вДудь». На август 2020 года общее количество просмотров видео в канале журналиста на YouTube преодолело отметку в 1 млрд просмотров.

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