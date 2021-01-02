"Попа из слоев фотошопа": Седокова нарвалась на критику из-за "откровенных скачек" на коленях у Яниса Тиммы

Выступающая в России украинская певица Анна Седокова и эстонский баскетболист Янис Тимма встретили свой первый Новый год в Майами-Бич (США) в статусе семейной парочки (как известно, поженились осенью 2020-го года). И, очевидно, решили, что не могут не порадовать этим фактом своих поклонников. Звезды опубликовали довольно фривольный снимок, на котором баскетболист держит на руках свою возлюбленную, одетую в откровенное боди, выставлющее напоказ ее интимные места.

«Плохая новость в том, что время летит. Хорошая новость в том, что пилот — ты», — подписала Аня фотографию с намеком, что время над ней не властно, и она даже в не самом юном возрасте выглядит просто великолепно.

Часть поклонников радостно разделили ее мнение и назвали ее сексуальной бомбой.

В то же время некоторые фолловеры усомнились в том, что семейной паре нужно так вульгарно демонстрировать отношения.

«Красиво конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту», — пишет пользователь с ником ptitsa. feniks347.

С ним соглашаются и другие пользователи.

«Когда выйдет из моды выставлять пе*даки?», «У тёти крыша съехала.» (anna0342), «PlayBoy какой-то», «Седокова показывает себя как „мясо“, а не женщина с интеллектом!», «Миллион слоев фотошопа», — отозвались они.

Еще более категоричными оказались читатели одного из Telegram-каналов, также опубликовавшего снимок.

Напомним, что Анна Седокова не впервые подвергается критике за эксперименты с фотошопом и нормами морали.

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