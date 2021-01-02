28.14 / 28.46 34.20 / 34.69
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Попа из слоев фотошопа": Седокова нарвалась на критику из-за "откровенных скачек" на коленях у Яниса Тиммы

18:13 2 января 2021
«Попа из слоев фотошопа»: Седокова нарвалась на критику из-за «откровенных скачек» на коленях у Яниса Тиммы

Выступающая в России украинская певица Анна Седокова и эстонский баскетболист Янис Тимма встретили свой первый Новый год в Майами-Бич (США) в статусе семейной парочки (как известно, поженились осенью 2020-го года). И, очевидно, решили, что не могут не порадовать этим фактом своих поклонников. Звезды опубликовали довольно фривольный снимок, на котором баскетболист держит на руках свою возлюбленную, одетую в откровенное боди, выставлющее напоказ ее интимные места.

«Плохая новость в том, что время летит. Хорошая новость в том, что пилот — ты», — подписала Аня фотографию с намеком, что время над ней не властно, и она даже в не самом юном возрасте выглядит просто великолепно.

Часть поклонников радостно разделили ее мнение и назвали ее сексуальной бомбой.

В то же время некоторые фолловеры усомнились в том, что семейной паре нужно так вульгарно демонстрировать отношения.

«Красиво конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту», — пишет пользователь с ником ptitsa. feniks347.

С ним соглашаются и другие пользователи.

«Когда выйдет из моды выставлять пе*даки?», «У тёти крыша съехала.» (anna0342), «PlayBoy какой-то», «Седокова показывает себя как „мясо“, а не женщина с интеллектом!», «Миллион слоев фотошопа», — отозвались они.

Еще более категоричными оказались читатели одного из Telegram-каналов, также опубликовавшего снимок.

Напомним, что Анна Седокова не впервые подвергается критике за эксперименты с фотошопом и нормами морали.

604

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Винник и Пономарев

"Мороз по коже": Винник, Таюне и Пономарев восхитили украинцев исполнением колядки

Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Елена Степаненко

Не стала молчать: бывшая жена Петросяна раскрыла правду о романе с 30-летним красавцем

Фрагмент передачи

«Там практически каждый второй Ёптр»: Порошенко «попал под раздачу» «Квартала 95» и Потапа

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер