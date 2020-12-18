Выставляющая все напоказ даже после нервного срыва Седокова отказалась «жить, как в СССР»

У певицы Анны Седоковой произошел срыв из-за травли в сети. Об этом артистка написала в своем Instagram.



«Если бы вы знали как жить в мире, в котором каждый четвертый ждет, что ты ошибешься. Твой брак развалится, целлюлит проявится. В котором ждут, чтоб твоя жизнь разрушилась, только для того, чтоб доказать себе, что он прав. Что все это невозможно. Слово буллинг было мне незнакомо до сегодня. Но сейчас я знаю, что такое, когда тебя травят незнакомцы в сети», — написал Анна Седокова.

Перед этим она в сториз жаловалось на хейтеров.

Когда у Седоковой в комментариях спросили: «Может, просто не надо выставлять все напоказ?«

Она ответила: «Прятать все? Как в Советском Союзе. И добавила: «Врать и обманывать — это не мое. Это то, что я никогда не смогу».

Певица также написала: «Я такая как все. Просто девчонка с окраин города, которая не сдается».

В ранее в сети бурно обсуждали свадьбу Анна Седоковой с латвийским баскетболистом.

Фото: Instagram Анны Седоковой

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