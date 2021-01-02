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Мечты сбываются: Осадчая показала, как стала когда-то Лисичкой, а Ребрик – Снегурочкой

20:28 2 января 2021
Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Пока украинцы продолжают весело отмечать новогодние праздники, наши селебритиз вовсю пытаются удивить поклонников своими новыми образами. В поисках «чего-нибудь интересненького» они уже добрались до архивов.

Так, ведущая программы «Светская жизнь» Екатерина Осадчая поделилась в Instagram фотографией, сделанной в детском саду. На фото совсем маленькая Катя предстает в образе лисички. Девочка позирует в оранжевом платьице рядом с Дедом Морозом.

Катя Осадчая в детстве

«Все были снежинками, а я лисичкой», — подписала она снимок и получила массу комментариев, в которых пользователи наперебой рассказали о своих ролях на утренниках.

Еще одна популярная украинская телеведущая, Лилия Ребрик, опубликовала детское фото в костюме Снегурочки.

Оказалось, что звезда не один раз примеряла на себе костюм внучки Деда Мороза, и выступала в этом образе не только в детскому саду, но также в школе, и даже в театре.

«Мечта всех девочек у меня осуществилась быстрее, чем я этого успела пожелать! И „След“ Снегурочки за мной долго тянулся. Я играла эту роль и в садике, и в школе, и в институте, я даже уже в театре работала и все-равно была Снегурочкой, но уже на большой сцене — в Молодом театре, в Украинском доме и во Дворце „Украина“» — сообщила Лилия Ребрик своим подписчикам, опубликовав сразу два фото — детское и театральное.

Маленькая Лиля Ребрик

Лилия Ребрик в театре

В ответ ей сделали комплимент, мол, дочери актрисы очень на нее похожи.

Напомним, ранее необычным новогодним луком своих фанов порадовала Настя Каменских.

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