"Деловая" Снегурочка: Настя Каменских удивила необычным новогодним нарядом

Жена продюсера Алексея Потапенко, Настя Каменских, приучила поклонников к появлению в нарядах, которая подчеркивает ее прекрасную фигуру и безукоризненные внешние данные.

В своем Instagram певица довольно часто размещает фотографии, на которых выглядит подчеркнуто ярко и излишне провокационно.

Но в этот воскресный вечер NK, похоже, решила немного изменить традицию и предстала в белом брючном костюме, состоящем из топа-бандо, удлиненного блейзера без лацканов и брюк длиною 7\8. На ногах Анастасии красуются шикарные босоножки на шпильке, вытягивающие фигуру.

Такой ее ход, возможно, был связан темой поста, в котором Настя рассказала, сколько дел успела переделать, готовясь к Новому году.

«Я почти закончила свой предпраздничный список дел: подвести итоги 2020, поставить цели на 2021, украсить дом, придумать развлечения и составить список блюд для новогодней ночи, приготовить подарочки», — поделилась с фолловерами певица.

Также она спросила у них, когда ей лучше опубликовать вторую часть своего влога.

В ответ поклонники начали наперебой предлагать время для публикации, а некоторые стали в очередной раз отмечать природную красоту Насти и ее природные данные.

«Красуня», «Вауу», «Красотуличка», «Роскошная», «Не похожа на себя», «Потрясающая», «Красавица и гордость Украины!», — пишут комментаторы.

Возможно, именно такого веселого разнобоя и добивалась певица. Тем не менее, для публикации у нее остается еще достаточно много времени, и еще одно нужное дело будет выполнено.

Напомним, перед праздниками Настя Каменских озадачилась проблемой «лишнего веса».

Фото Instagram Насти Каменских



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