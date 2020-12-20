"Красавица-вкусняшка": Настя Каменских озадачилась проблемой "лишнего веса"

В субботу, 19 декабря, певица Настя Каменских опубликовала в Instagram пост, в котором позирует вместе с аппетитной пиццей.

«Yea or nay Cheating day», — подписала она фото (в шутливом переводе — «Не пора ли „загрузиться“ такой вот пиццей»).

«Читдей» или «читин-дэй» — так любители фитнеса обычно называют день, когда можно не учитывать калории и потреблять пищу, выходящую за рамки обычной диеты. В зависимости от желаний в эти дни могут быть включены высококалорийные продукты или блюда, которых обычно избегают любители здорового питания — гамбургеры, пицца, сладости. Считается, что такое «отступление» от диеты в один день позволит больше сосредоточиться на ней в другие дни.

Как поклонница здорового питания Настя раздумывает, сделать себе поблажку и отведать пиццы, или этого нельзя делать из-за лишнего веса.

В ответ фанаты осыпали певицу комплиментами. Фолловеры пишут, что такой стройной девушке можно запросто позволить себе самую жирную еду, она все равно будет выглядеть прекрасно.

Напомним, недавно Настя Каменских рассказала, как она поддерживает свою физическую форму. Известно, что певица не стесняется своего тела и любит фотографироваться в купальниках и даже полностью обнаженной.

Фото Instagram/kamenskux

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