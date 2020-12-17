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Шоу-бизнес

«Похожа на Варлей»: Настя Каменских удивила новым имиджем

16:58 17 декабря 2020
Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских предстала в новом образе. Видео она разместила в своем Instagram.

Настя Каменских опубликовала видео из гримерки. Буквально за несколько часов ролик собрал сотни тысяч просмотров и множество лайков.

Фолловеры оставили комментарии, в большинстве которых отмечается новый образ: «Похожи, чем-то, на советскую актрису Наталию Варлей», «Да ты похожа на шахматистку в этом образе», «Настя, Тебе очень очень классно с такой прической», «На Сати Казанову похожа».

Наталья Варлей — знаменитая советская и российская киноактриса, которая прославилась ролями в фильмах «Кавказская пленница», «Вий» и многих других

Ранее сообщалось, что Настю Каменских раскритиковали за видео, в котором она «одним движением руки» с косметической кисточкой резко меняет свою внешность.

Напоминаем, Настя Каменских рассказала, как она поддерживает свою физическую форму.

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