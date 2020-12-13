"Лучше бы забеременела": Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) повеселила фанов видео из гримерки, где она готовится к шоу «Маска» на канале «Украина».
В кадре Настя появляется без макияжа, а потом «одним движением руки» с косметической кисточкой превращает себя в красавицу.
«Ready to glow (Готова сиять)», — подписала она видео.
И хотя большинство фолловеров поставили исполнительнице «лайки» с восторженными комментариями («Красотка», «Огонь-тренд», «Бомба»
А одна пользовательница даже посоветовала ей забеременеть и перестать увлекаться чепухой.
Напомним, недавно 33-летняя Настя Каменских рассказала, как ей удается поддерживать свою форму.
Фото Насти Каменских в Instagram303
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