"Лучше бы забеременела": Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) повеселила фанов видео из гримерки, где она готовится к шоу «Маска» на канале «Украина».

В кадре Настя появляется без макияжа, а потом «одним движением руки» с косметической кисточкой превращает себя в красавицу.

«Ready to glow (Готова сиять)», — подписала она видео.

И хотя большинство фолловеров поставили исполнительнице «лайки» с восторженными комментариями («Красотка», «Огонь-тренд», «Бомба» и т. д. ), нашлись и те, кто даже не узнал знаменитость. Одни увидели в кадре Жанну Агузарову, а другие — даже Уитни Хьюстон.

А одна пользовательница даже посоветовала ей забеременеть и перестать увлекаться чепухой.

Напомним, недавно 33-летняя Настя Каменских рассказала, как ей удается поддерживать свою форму.

Фото Насти Каменских в Instagram

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