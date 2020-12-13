27.99 / 28.13 33.80 / 34.04
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Лучше бы забеременела": Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

14:45 13 декабря 2020
«Лучше бы забеременела»: Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) повеселила фанов видео из гримерки, где она готовится к шоу «Маска» на канале «Украина».

В кадре Настя появляется без макияжа, а потом «одним движением руки» с косметической кисточкой превращает себя в красавицу.

«Ready to glow (Готова сиять)», — подписала она видео.

И хотя большинство фолловеров поставили исполнительнице «лайки» с восторженными комментариями («Красотка», «Огонь-тренд», «Бомба» и т. д.), нашлись и те, кто даже не узнал знаменитость. Одни увидели в кадре Жанну Агузарову, а другие — даже Уитни Хьюстон.

А одна пользовательница даже посоветовала ей забеременеть и перестать увлекаться чепухой.

Напомним, недавно 33-летняя Настя Каменских рассказала, как ей удается поддерживать свою форму.

Фото Насти Каменских в Instagram

303

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак на сцене

Едва не перепутали: "сияющая" Ани Лорак и Полина Гагарина появились на "Золотом граммофоне" в похожих нарядах

Успешная украинская топ-модель взобралась на стол и потребовала отмены карантина

Успешная украинская топ-модель взобралась на стол и потребовала отмены карантина

мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

«Лучше бы забеременела»: Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

"Лучше бы забеременела": Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер