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Красотки все: племянница Ротару показала, как встретила Новый год в кругу самых близких ей людей

21:54 2 января 2021
Молодожены

Певица Соня Кей (Sonya Kay), которая в разгар пандемии коронавируса вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, показала в Instagram, как они с любимым и мамой Лидой встречали Новый год в Черновцах в узком семейном кругу.

В подписи к посту внучка Софии Ротару призналась, что год оказался для нее чрезвычайно сложным, ведь забрал жизнь самого родного человека — отца.

В то же время он же сделал и бесценный подаок — любимого мужа, которого певица назвала своей скалой, поддержкой и счастьем.

«А мама у меня с каждым годом становится все красивее! Обожаю своих родных», — похвалилась Соня.

Красоту Лидии Михайловны отметили и фолловеры.

«Ух ты, Лидия Михайловна просто глаз не оторвать,», «Красотки все», — написали они.

Напомним, накануне снимком семейного застолья поделилась невестка народной артистки Украины Светлана Евдокименко. Ротару вместе с сестрой Аурикой, сыном, невесткой и внуками пьют белое вино и улыбаются.

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