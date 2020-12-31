Удивила одна деталь: невестка Софии Ротару сняла семейное застолье с певицей
Невестка народной артистки Украины Софии Ротару Светлана Евдокименко опубликовала в Instagram видео семейного праздника. Ротару вместе с сестрой Аурикой, сыном, невесткой и внуками пьют белое вино и улыбаются.
Родные певицы отмечают день рождения семьи. Видео застолья снято в помещении с ярким светом. При этом на Софии Михайловне летний аксессуар — солнцезащитные очки.
Видео в Stories в Instagram-аккаунте Светланы Евдокименко.
Напомним, уходящий год был для Софии Ротару почти без концертов, о чем она рассказала в интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь». Правда, певица побывала на «Песне года» в Москве и пообещала концерт к особой дате — 50-летию своей творческой деятельности.
Как писали «ФАКТЫ», в 2020 году Ротару решила избавиться от недвижимости в оккупированном Крыму. Она выставила на продажу свой отель в крымской Ялте. Но на «Виллу София» пока не нашелся покупатель.
Фото Instagram/svetika698
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