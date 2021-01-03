"От боли хотелось лезть на стену": невестка Валерии рассказала о тяжелых родах

Утром 1 января 22-летняя невестка певицы Валерии Лиана стала мамой, подарив своему мужу Арсению Шульгину долгожданного ребенка. Дочурку назвали необычно — Селин (имя составлено из первых букв имен отца и матери).

По словам Лианы, 31 декабря она резко почувствовала себя плохо — ее беспокоила сильная тянущая боль.

«Это продолжалось целый день. Плюс были нерегулярные схватки… К вечеру они усилились. Мой врач был со мной на связи», — сообщила в личном блоге молодая мама.

Поэтому ехать в родильный дом пришлось через полчаса после боев курантов.

«Вы уже догадались, наверное, как прошла речь Путина. Такое точно не забудешь. Я даже загадала желание, правда не помню, какое. В больнице мне измерили температуру, пропустили, дальше анализ на ковид, потом осмотр и оформление. Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово», — рассказала Лиана изданию Телепрограмма.

По словам девушки, ей очень сильно помогла акушерка, которая все время сидела рядом и уверяла, что все будет хорошо, а также рассказывала о техниках дыхания. Кроме того, жену поддерживал и сам Арсений.

Роды были партнерскими

Девочка наконец-то появилась на свет утром 1 января. Лиана озвучила показатели малышки.

«Наша маленькая принцесса появилась на свет в 9:22. Вес — 50 см, рост — 3130, мои любимые цифры. Пуповина у нас отпульсировала, разрывов, надрезов не было», — добавила молодая мама, которая ранее уже похвалилась первым Mercedes девочки.

Суперкаром оказалась коляска от двух премиальных брендов (Mercedes-Benz и Hartan).

А в ноябре пара весело отметила 22-летие Арсения. На его именинном торте также присутствовал сладкий Mercedes.

Напомним, в середине декабря впервые стала мамой и 31-летняя российская актриса Алина Ланина (Кизлярова).

Фото Instagram Лианы Шульгиной

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