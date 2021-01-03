"Так не годится": Винник огорчил фанатов выступлением в новогоднюю ночь

Олег Винник опубликовал в своем Instagtam запись выступления на одном из телеканалов в новогоднюю ночь.

Он исполнил сразу несколько мегахитов, начав с «Як жити без тебе».

Однако внимательные фаны сразу же заметили важную деталь — на сцене не было спутницы Винника в жизни и в его концертной деятельности — Таисии Сватко («Таюне»). Вместо нее на бэк-вокале пела другая длинноногая блондинка.

За это певцу досталось, ведь многие уже не представляют его без традиционной поддержки.

Вторым последовал народный хит «Я піду в далекі гори», а завершил певец свое выступление посвящением всем Натальям, получив в ответ даже стихотворное посвящение с намеком.

Впрочем, признание в любви было не единственным.

Напомним, в первый день 2021 года Винник, Таюне и Пономарев восхитили украинцев исполнением колядки.

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