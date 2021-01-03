Пока не "ягодка опять": дочь Елены Кравец поделилась фото с дня рождения мамы

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, получившая известность как сценическая супруга действующего президента Владимира Зеленского, отпраздновала «почти круглую» дату — в первый день 2021 года ей исполнилось 44 года.

По этому поводу семья выбралась в один из столичных ресторанов, уникальное фото в Instagram Stories показала старшая дочь Елены — 17-летняя Маша.

Также она показала, как участвовала в веселье в детской зоне с младшими братом и сестрой, которым сейчас по 4 года.

Сама актриса в Instagram вспомнила прожитый год и его самые яркие моменты.

«Листая фото, поняла, что „несмотря и вопреки“ его (хорошего. — Авт.) тоже было вдоволь в каждом месяце», — прокомментировала памятные фото Елена.

Напомним, перед праздниками Елена Кравец заставила фанатов поволноваться, не поправилась ли она, или же это лишь кажется из-за выбранного актрисой платья.

Фото Instagram Елены Кравец

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