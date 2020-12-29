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Шоу-бизнес

«Поправилась?» Перемена в фигуре Елены Кравец вызвала вопросы

9:52 29 декабря 2020
Елена Кравец

Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец, «засветившаяся» в гостях у «Світського життя», заставила фолловеров задаться вопросом о том, поправилась она или же это лишь кажется из-за выбранного актрисой платья.

«Елена Кравец поделилась, как планирует в этом году отпраздновать Новый год и новогодние праздники. Поскольку у актрисы день рождения 1 января, она рассказала, сколько подарков получает на праздники», — говорится в комментарии к сюжету.

Для съемок артистка выбрала длинное сверкающее платье, которое, как предположили некоторые фолловеры, может ее полнить.

Напомним, что летом этого года Елена Кравец перенесла коронавирус. Она рассказала, что болезнь протекала в легкой форме. Актриса провела две недели на самоизоляции — съемки нового сезона «Женского квартала» проходили без нее.

Фото Елены Кравец из социальных сетей.

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