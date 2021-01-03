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Шоу-бизнес

"Вин Дизель с бодуна": "беременной" Насте Каменских посоветовали бросить запустившего себя Потапа

15:08 3 января 2021
Летнее фото пары

Алексей Потапенко и его супруга Настя Каменских поздравили своих подписчиков в Instagram с новогодними праздниками, но спровоцировали неожиданную реакцию.

Дело в том, что в «домашних» фото пары некоторые фанаты «заметили» изменения в фигуре Насти, что дало новый повод для предположений о долгожданной беременности певицы.

В свою очередь Потапа пристыдили в том, что он явно переедал на празднике, а также злоупотреблял спиртным. По их мнению, мужчине придется взять себя в руки, если он не хочет упустить такую классную Жар-птицу.

Напомним, ранее Настя дала своим поклонникам советы, как отпраздновать Новый год максимально здорово.

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