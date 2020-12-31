Танцуйте и снимайте: Настя Каменских посоветовала, как сделать встречу Нового года незабываемой

Певица Настя Каменских, которая перед новогодними праздниками озадачилась проблемами лишнего веса, рассказала в своем Instagram-аккаунте, как отпраздновать Новый год незабываемо.

Девушка сообщила, что у нее в новогоднюю ночь обязательно будут танцы и дала целый список танцев, которые создадут праздничное настроение.

«…диско, лунная походка, Single Ladies движения, тверк, балет, вальс, клубные танцы, движения робота, ламбада и тд! Пусть каждый из присутствующих станцует что-то из списка, а остальные повторяют за ним», — порекомендовала Настя.

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Кроме того, она советует сделать свое общее предсказание на 2021 год, сохранить его и в канун 2022 пересмотреть, чтобы увидеть, что из этого сбылось.

Каменских считает, что развлечь гостей могут и новогодние игры.

И конечно же каждому гостю нужно приготовить подарок.

«Можно что-то небольшое, символическое. Спрячьте подарки по всему дому и по очереди для каждого гостя разложите вырезанные из бумаги стрелочки, которые приведут гостя к его „сокровищу“. Запутывайте гостей, чтобы процесс стал веселее. Суперпозитивные эмоции гарантированы!», — считает певица.

Она также рекомендует записывать праздник на камеру, чтобы потом смонтировать яркое новогоднее видео.

Напомним, недавно Настя Каменских удивила своих фанатов необычным новогодним нарядом.

Фото Instagram/kamenskux

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