Танцуйте и снимайте: Настя Каменских посоветовала, как сделать встречу Нового года незабываемой
Певица Настя Каменских, которая перед новогодними праздниками озадачилась проблемами лишнего веса, рассказала в своем Instagram-аккаунте, как отпраздновать Новый год незабываемо.
Девушка сообщила, что у нее в новогоднюю ночь обязательно будут танцы и дала целый список танцев, которые создадут праздничное настроение.
«…диско, лунная походка, Single Ladies движения, тверк, балет, вальс, клубные танцы, движения робота, ламбада и тд! Пусть каждый из присутствующих станцует что-то из списка, а остальные повторяют за ним», — порекомендовала Настя.
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Кроме того, она советует сделать свое общее предсказание на 2021 год, сохранить его и в канун 2022 пересмотреть, чтобы увидеть, что из этого сбылось.
Каменских считает, что развлечь гостей могут и новогодние игры.
И конечно же каждому гостю нужно приготовить подарок.
«Можно что-то небольшое, символическое. Спрячьте подарки по всему дому и по очереди для каждого гостя разложите вырезанные из бумаги стрелочки, которые приведут гостя к его „сокровищу“. Запутывайте гостей, чтобы процесс стал веселее. Суперпозитивные эмоции гарантированы!», — считает певица.
Она также рекомендует записывать праздник на камеру, чтобы потом смонтировать яркое новогоднее видео.
Напомним, недавно Настя Каменских удивила своих фанатов необычным новогодним нарядом.
Фото Instagram/kamenskux40
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