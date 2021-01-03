«Состояние серьезное»: друг рассказал о положении 71-летнего Бориса Грачевского

Состояние борющегося с коронавирусом 71-летнего кинорежиссёра Бориса Грачевского остается очень сложным. Иногда ему приходится прибегать к помощи медицинской аппаратуры, чтобы дышать, пишет KP.RU со ссылкой на близких Грачевского.

«Сейчас, безусловно, Катя (супруга режиссера Екатерина Белоцерковская) поддерживает его, и мысли о жене и сыне помогают Борису бороться с этой коварной болячкой. Его состояние серьезное, но стабильное. Никаких ухудшений нет, дышит сам, когда нужно — дают кислород. Он в очень хорошей больнице, получает все необходимое лечение», — заявил знакомый Грачевского.

Ранее в СМИ было опубликовано интервью режиссера, в котором он благодарит супругу за то, что она помогла ему восстановиться.

По словам друзей Грачевского, эта беседа состоялась еще до того, как он заболел коронавирусной болезнью. Речь в интервью идет об онкологическом заболевании, от которого страдал Борис Юрьевич. Тем не менее, роль Кати действительно сложно переоценить. Сама она перенесла коронавирус легко и сейчас делает все, чтобы ее муж тоже победил эту болезнь.

«Опубликовали интервью Бориса Грачевского, которое он давал до госпитализации. В нем он говорил, что жена помогла ему поправиться после болезни — но речь шла о том, что в свое время Борис победил онкологию», — пояснил знакомый режиссера.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле прошлого года 71-летний Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская родила сына.

Фото: Instagram/boris_grachevsky

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