От ковида умерла «королева крика» — звезда фильмов ужасов 1950-х и 1960-х годов

В Британии от осложнений коронавируса умерла актриса Барбара Шелли. Как сообщает издание The Sun, ей было 88 лет. Ей удалось поправиться после болезни, но затем возникли сопутствующие проблемы со здоровьем.

В начале своей карьеры Барбара была моделью, а потом стала звездой фильмов классических ужасов, которые в 1950-е и 1960-е годы производила британская киностудия Hammer. Шелли прозвали «королевой крика», хотя на самом деле во всех картинах ее крик дублировала актриса Сюзан Фармер.

Барбара известна по фильмам «Дракула — князь тьмы», «Горгона», «Распутин: Безумный монах», «Секрет кровавого острова», «Кровь вампира», «Деревня проклятых».

После того, как ее кинокарьера пошла на спад Барбара работала на телевидении. А затем вообще покинула шоу-бизнес и начала заниматься дизайном жилых помещений.

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