28.24 / 28.52 34.30 / 34.89
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

От ковида умерла «королева крика» — звезда фильмов ужасов 1950-х и 1960-х годов

15:01 4 января 2021
Кадр из фильма с Барбарой Шелли

В Британии от осложнений коронавируса умерла актриса Барбара Шелли. Как сообщает издание The Sun, ей было 88 лет. Ей удалось поправиться после болезни, но затем возникли сопутствующие проблемы со здоровьем.

В начале своей карьеры Барбара была моделью, а потом стала звездой фильмов классических ужасов, которые в 1950-е и 1960-е годы производила британская киностудия Hammer. Шелли прозвали «королевой крика», хотя на самом деле во всех картинах ее крик дублировала актриса Сюзан Фармер.

Барбара известна по фильмам «Дракула — князь тьмы», «Горгона», «Распутин: Безумный монах», «Секрет кровавого острова», «Кровь вампира», «Деревня проклятых».

После того, как ее кинокарьера пошла на спад Барбара работала на телевидении. А затем вообще покинула шоу-бизнес и начала заниматься дизайном жилых помещений.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти актрисы Тани Робертс — девушки Джеймса Бонда и звезды фильма «Шина — королева джунглей».

143

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Богдан и Екатерина Марченко

Вколовший российскую вакцину сын Оксаны Марченко перестал бриться после свадьбы

Мишина

«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Армен Джигарханян

«Кричал: «Мама, мамочка!»: медсестра раскрыла жуткие подробности последних дней Джигарханяна

«Разочаровали под Новый год»: «Дизель шоу» обвинили в плагиате

"Разочаровали под Новый год": "Дизель шоу" обвинили в плагиате

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер