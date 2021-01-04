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«Я снова вспомнила о супружеской жизни»: Регина Тодоренко поделилась интимным моментом

18:12 4 января 2021
Регина Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, недавно попавшая в больницу травмой, рассказала в своем Instagram, как прошел ее первый год жизни с ребенком, и куда пропала ее грудь.

Тодоренко поделилась тем, как проходила ее жизнь пока ребенок спал в супружеской кровати.

«Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа, погрузившись в мир детской психологии, педиатрии, во вселенную материнских форумов и блогов. Как вдруг сын напрочь отказался с нами спать, по всей видимости, ему стало дискомфортно, жарко и тесно, он всячески распихивал нас по краям кровати, стаскивал одеяло и размахивал пятками как Джеки Чан. Слава Богу, Майкл очень быстро привык к своей комнатке и кроватке, — написала телеведущая, добавив — Я снова вспомнила о супружеской жизни».

После этого супруги снова стали засыпать в объятиях друг друга.

«Многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!! Возможно, грудь похитили инопланетяне. Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3-го размера?» — добавила Тодоренко.

Напоминаем, Регина Тодоренко из-за неосторожных слов подверглась атакам хейтеров.

Фото: Instagram Регины Тодоренко

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