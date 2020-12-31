Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую экстренно госпитализировали на Бали с травмой ноги, опубликовал в своем Instagram видео из больницы.

Регина Тодоренко сообщила, что весь день врачи никак не могут точно определить, если ли в кости ноги трещина.

При этом телеведущая написала: «Нога чувствует себя лучше, весь день бегала за подарками». Из таких слов можно заключить, что дело явно идет на поправку.

«Возможно, среди вас есть специалисты, которые по рентгену поймут, что с ногой», — добавила Тодоренко, разместив рентгеновские снимки, и поздравила всех с наступающим Новым годом.

Подписчики желают телеведущей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко попыталась предстать в образе Мэрилин Монро, но получилось немного иначе.

Фото: скриншот из Instagram Регины Тодоренко

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