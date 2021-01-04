Ани Лорак впервые показала нового члена своей семьи

Певица Ани Лорак заявила, что состав ее семьи расширился. Фото «пополнения» она показала в своем Instagram.

«Знакомьтесь, это — Тоша! Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи! Любите животных?» — написала Ани Лорак.

Подписчиков растрогало фото певицы с собачкой — они оставили много трогательных комментариев: «Какой милый Тошенька. Как хорошо, когда дома живет пушистое счастье. Лучшее лекарство от всех тревог!», «Каролина, какая вы домашняя и прекрасная», «Какие вы милые, Тоша и Каролина», «Боже, какой милый песик!»

Ранее участница группы The Hardkiss Юлия Санина похвасталась милой собачкой, владелицей которой она стала на Новый год, и попросила фолловеров придумать животному кличку.

Фото: Instagram Ани Лорак

100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter