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Шоу-бизнес

Телеведущая Лилия Ребрик растянулась в шпагате

9:47 5 января 2021
Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик после новогодних праздников, которые обычно сопровождаются обильным застольем, активно занимается спортом и рекомендует фолловерам следовать ее примеру.

В Instagram она выложила фото из спортзала, где эффектно села на «свой коронный» шпагат. «День разгрузочный, третий. Знаю, трудно, но еще два дня потрудитесь и придется снова расслабляться. Чтобы было веселее, берите с собой мужа, подругу, сестру, в крайнем случае — тренера и бегом в зал — ваше тело обязательно скажет вам «спасибо», — пишет телеведущая.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик, опубликовала в соцсетях детское фото в костюме Снегурочки. Оказалось, что телеведущая не единожды примеряла костюм внучки Деда Мороза, и выступала в этом образе не только в детскому саду, но также в школе, и даже в театре.

Фото Лилии Ребрик из социальных сетей.

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