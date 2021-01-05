Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Супруга популярного певца Олега Винника Таюне (Таисия Сватко) нетривиально поблагодарил его за поздравление с днем рождения. Таюне прокомментировала пост мужа в его Instagram.

Певица написала в комментарии к поздравлению с днем рождения: «Спасибо большое, Олег Анатольевич!» и добавила целый «комплект» смайлов. Ирония заключается в том, что между супругами минимальная разница в возрасте: Виннику — 47 лет, а Таюне — 46 лет.

Этот комментарий сопровождают как поздравления подписчиков, так и не совсем доброжелательные высказывания ревнивых «волчиц» Олега Винника. Одно из них: «И кто такая Таюне? Девушка симпатичная?«

Ранее сообщалось, что Олег Винник показано, как представители программы «Зірковий шлях» наградили его призом от «волчиц».

Фото: Instagram Таюне

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