«Новый член семьи» Ани Лорак «покорил сердце» ее экс-мужа

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прилетел в Москву, где встретился с их общей дочкой Софией, а также по достоинству оценил «нового члена семьи» — собачку Тошу.

В сториз в Instagram Мурат Налчаджиоглу выложил несколько видео — от полета на самолете в Москву до встречи с дочкой и сТошей.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись два года назад — 31 января 2019 года. Видимо, «последней каплей» стала интрижка Мурата с тусовщицей Яной Беляевой, с которой они проводили время в одном из ночных клубов. Это произошло в конце 2018 года, однако слухи о том, что пара собирается разводиться, стали курсировать много ранее.

А летом прошлого года Мурат Налчаджиоглу впервые показал новую девушку. Так, в сториз появлялись кадры с празднования его дня рождения, на котором были друзья и девушка Лилия, с которой он обнимается. Лилия подарила Мурату торт с надписью: «С днем рождения, любимый».

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