«Такой маленький с тобой»: огромный зять Пугачевой смутил Киркорова

Кристина Орбакайте, которая становится все больше похожа на свою мать Аллу Пугачеву, показала в сториз своего Instagram видео, на котором ее муж Михаил Земцов поражает своим ростом Филиппа Киркорова.

Ролики сняты в США, в Майями. На видео показаны Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и Михаил Земцов, а также дочь Орбакайте и ее мужа Земцова Клаудия, дети Киркорова. Интересный момент происходит, когда Земцов становится рядом с Киркоровым.

«Я такой маленький рядом с тобой», — эмоционально комментирует Киркоров. При этом рост Филиппа — 193 см.

Как сообщалось ранее, Филипп Киркоров хочет, чтобы его похоронили рядом с Николаем Басковым — он заявил, что так будет удобней для фанатов.

Фото: Instagram Филиппа Киркорова

271

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter