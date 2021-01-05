Асмус трогательно поздравила дочь с днем рождения, вспомнив о Харламове

Актриса Кристина Асмус, которая наконец раскрыла причину скандального разрыва с Гариком Харламовым, празднует 7-летие дочери Анастасии.

Трогательное поздравление Кристина выложила в Instagram, показав фотографии с дочерью и вспомнив о бывшем уже муже.

«Я не знаю, за что мне такое счастье?! И как нам невероятно повезло с @garikkharlamov быть родителями такого чуда!!!», — не скрывает эмоций актриса.

Она также отметила поразительную черту характера дочери — она сначала поделится, а уже потом возьмет себе, отдав лучший кусок, или самую красивую игрушку.

Кристина с дочерью

Анастасия с лучшим другом

Напомним, ранее поклонники Кристины обратили внимание, насколько девочка не похожа на отца, который участвует в ее воспитании «по очереди» с мамой.

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