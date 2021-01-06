Ким Кардашьян разводится с мужем

Американская светская львица, телезвезда, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян после семи лет брака разводится с мужем — рэпером Канье Уэстом. Официальное заявление по этому поводу пара еще не сделала, но ряд американских СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что разрыв неминуем. Как пишет издание Page Six, Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, специализирующуюся на разводах знаменитостей. Правда, издание People сообщает, что супруги еще пытаются спасти свой брак, проходя курс семейной терапии у психолога.

Рождественские праздники пара провела врозь: Ким встречала Рождество со своими сестрами и матерью в Лос-Анджелесе, а Канье в это время находился в их доме в Вайоминге. Некоторое время назад Ким перестала носить обручальное кольцо.

Слухи о грядущем разводе пары ходят уже давно. Особенно они усилились после после скандального выступления решившего баллотироваться в президенты США Канье Уэста в Северной Каролине. Он заявил, что Ким хотела сделать аборт, когда была беременна своим первенцем Норт, но он помешал этому. По словам инсайдеров, Ким пришла в бешенство после этих публичных откровений супруга. Позже Уэст написал в соцсети Twitter, что уже в течение двух лет пытается развестись с Ким. Он также жаловался, что семья Кардашьян пытается упечь его в психушку.

У 43-летнего Уэста проблемы с психикой — он страдает биполярным расстройством. Этот диагноз ему поставили в 2016 году.

Ким и Канье поженились 24 мая 2014 года. Они воспитывают четверых детей — семилетнюю Норт, пятилетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и полуторагодовалого Псалма. Двоих младших выносила для пары суррогатная мать.

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Это будет уже третий развод 40-летней Кардашьян. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом и за баскетболитом Крисом Хамфрисом.

Ким и Канье с детьми

Фото Instagram



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