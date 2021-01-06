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Шоу-бизнес

«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

13:30 6 января 2021
«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

Настя Каменских провернула в своем Instagram TikTok-фокус с моментальным переодеванием, выражая надежду на то, что наступивший 2021 год наконец позволит украинцам сменить домашний лук на парадно-выходной.

В первом кадре певица предстает в короткой красной пижамке, а уже во втором — в вечернем платье.

«2020 & 2021 outfit», — подписала ролик Каменских, получив в ответ множество восторженных отзывов.

Тем не менее нашлись и те, кто разглядел на видео признаки… старения знаменитости.

«Постарела уже видно», — «поставил диагноз» некий Михаил Семенюта.

Напомним, ранее в домашних фото Насти Каменских и Алексея Потапенко некоторые разглядели и признаки беременности певицы.

Фото Instagram Насти Каменских

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«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

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