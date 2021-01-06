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Шоу-бизнес

"Брат-близнец": Ревва оригинально поздравил Челентано с днем рождения

15:44 6 января 2021
Челентано

Российский исполнитель Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, на своей странице в Instagram поздравил итальянского актера и музыканта Адриано Челентано с 83-летием.

Ревва опубликовал свое фото в образе мировой звезды и подписал его: «Адриано! С Днем рождения!!! #челентано #83 #ааааа».

Подписчикам российского артиста фото понравилось. Они считают, что Артур Пирожков удачно перевоплотился в Челентано.

Адриано Челентано — всемирно известный итальянский певец и композитор, киноактер, режиссер и общественный деятель. Он родился 6 января 1938 года в Милане. За свою манеру двигаться на сцене получил прозвище «Molleggiato» («На пружинах»).

Челентано — один из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки. За всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок один студийный альбом общим тиражом 150 миллионов экземпляров, снялся более чем в сорока кинофильмах. Его известные киноработы — «Блеф», «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», «Бинго-Бонго» и другие.

В честь Адриано Челентано назван астероид № 6697, открытый 24 апреля 1987 года.

Фото Instagram/arthurpirozhkov, spletnik.ru/

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