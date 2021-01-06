Гоша Куценко странным танцем поздравил с Рождеством

Известный российский актер Гоша Куценко, попавший в базу «Миротворца», порадовал своих подписчиков ярким танцем.

На видео балерина с лицом Куценко, с усами, танцует под классическую музыку.

«И все-таки на Рождество — классика-танцы!», — написал Куценко.

Фолловерам ролик понравился и артиста засыпали комплиментами. Видео появилось 2 часа назад и уже набрало тысячи просмотров.

Напомним, на днях Куценко разместил в сети вирусное видео, в котором российский солдат, несущий службу возле Кремля, вытоптал на снегу изображение фаллоса.

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