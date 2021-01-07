«Невероятное фото! Взгляд!» Дан Балан «разморозил все улыбки»

Популярный певец и композитор Dan Balan поздравил украинцев с Рождеством.

«В этот чудесный день размораживаем все улыбки. С Рождеством!», — написал артист в Instagram и опубликовал необычное фото.

В ответ любимец публики получил пожелания любви, мира, здоровья, творческих успехов. Фанатов поразил взгляд певца.

Напомним, Дан Балан встретил Новый год в Карпатах. Туда же на новогодние праздники отправилась и Тина Кароль.

Дану Балану и Тине Кароль давно приписывают романтичные отношения. После долгого молчания в финале шоу «Голос країни» артисты сделали откровенное признание в нежной авторской песне «Помнишь».

Фото Instagram/danbalan

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