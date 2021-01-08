«Изменилась я»: Гузееву охватила жажда по вещам из СССР

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева ударилась в тоску по прошлому и радуется вещам из СССР. Посвященный этому пост она опубликовала в своем Instagram.

«Елочка из прошлого. Ей лет пятьдесят. У нас всегда была живая до потолка, но такие я видела в гостях и жалела хозяев. Мир изменился — изменилась я. Сегодня сердцу мило всё, что было!» — подписала Лариса Гузеева фото простенькой пластмассовой елки.

Снимок растрогал многих подписчиков.

«К ней еще шли маленький дед мороз и снегурочка», — уточнила одна из подписчиц.

«Я бы купила все эти игрушки,» — ответила Гузеева.

«Боже, елка родом из детства. Как вам удалось ее раздобыть?» — спрашивает одна из подписчиц.

«Мне ее подарили много лет назад, зная мою любовь к НГ», — написала в ответ Гузеева.

«У меня есть старые новогодние игрушки. Могу вам подарить», — предлагают телеведущей.

«Да вы что! Я куплю. Спасибо огромное!» — пишет она.

Но не все разделяют эти чувства.

«Господи, сколько фальшивых дур повылазило», — написала одна из подписчиц.

Ранее Гузеева резко высказалась подписчику, покритиковавшему ее образ на «Новогоднем огоньке».

Фото: Instagram Ларисы Гузеевой

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