София Ротару предстала в черном на рождественском фото

Невестка известной украинской певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко опуликовала в социальных сетях свежее фото — семья собралась на Рождественские праздники.

«Любви, мира, добра и поддержки всем нам», — пишет Светлана Евдокименко в Instagram и публикует фото. София Михайловна позирует в черном платье. Рядом с ней — сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

Недавно София Ротару в интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь» призналась, что рада замужеству племянницы, а вот 19-летнюю внучку Софию Евдокименко считает слишком юной для брака. Напомним, что племянница Ротару — певица Соня Кей — вышла замуж за, а хоккеиста Олега Петрова, игрока сборной Украины.

Фото Софии Ротару из социальных сетей.

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