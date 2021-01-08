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Шоу-бизнес

Причиной развода Ким Кардашьян назвали роман Канье Уэста с женоподобным мужчиной

13:48 8 января 2021
Джеффри Стар

В соцсетях начали циркулировать слухи о том, что главной причиной предстоящего развода Ким Кардашьян и Канье Уэста стала измена рэпера жене. Причем 43-летнему Канье приписывают роман с 35-летним Джеффри Старом — женоподобным блогером, стилистом и певцом.

Звезда YouTube и владелец компании владелец компании Jeffree Star Cosmetics, который является открытым геем, отреагировал на эти сообщения. Он записал видео, в котором заявил, что это полная чепуха.

«Я проснулся, и мой телефон разрывался. Просмотрел Интернет и прочитал самое тупое дерьмо, которое, как мне кажется, я когда-либо читал за всю свою жизнь», — заявил он. Джеффри подчеркнул, что в настоящие момент одинок и ни с кем не спит. А с Канье он никогда не общался.

Ким Кардашьян и Канье Уэст


Джеффри Стар

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